26.06.2017 16:15

Ремонт моста по переулку Фейербаха полностью завершен (ФОТО)

Работы по реконструкции моста по переулку Фейербаха завершены.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 26 июня, сообщил заместитель директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Игорь Киевский.

Напомним, мост по пер. Фейербаха был закрыт на ремонт в конце прошлого года. По словам Игоря Киевского, ремонтные работы несколько затянулись, поскольку рабочим пришлось заменить железобетонную плиту под проезжей частью.

«Изначально эти работы не планировались, но когда демонтировали асфальтобетонное покрытие, выяснилось, что в некоторых местах плита деформирована. Чтобы увеличить срок службы моста, было решено плиту заменить», - пояснил заместитель директора департамента.

Также на этом объекте было заменено асфальтное покрытие проезжей части и тротуаров, усилены консоли тротуаров, а также установлена новая гидроизоляция.

Кроме того, рабочие заменили асфальтное покрытие на участке от ул. Фейербаха и пер. Фейербаха до пр. Московского.

Напомним, сейчас ремонтные работы также проводятся по пр. Юбилейному, на участке от пр. Льва Ландау в сторону ул. Гвардейцев Широнинцев. На этом участке 26 и 27 июня с 9:30 до 18:00 запрещено движение транспорта.