27.06.2017 19:05

Московский проспект временно перекроют

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от дома №247 до съезда с путепровода по пр. Льва Ландау при движении в сторону ул. Энергетической, будет запрещено с 9:00 до 21:00 28 июня.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Московского проспекта.

На этот период двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.

Также с 9:00 до 21:00 1 июля будет запрещено движение транспорта по пр. Московскому, на участке от пр. Петра Григоренко до пр. Льва Ландау при движении в сторону ул. Энергетической. При этом двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.

С 9:00 до 21:00 28 июня изменится путь следования автобуса №267э, который будет осуществлять объезд указанного участка пр. Московского по следующей схеме (при движении в направлении ст. м. «Академика Барабашова»): пр. Московский - пр. Московский (на участке от дома №247 до съезда с путепровода ул. Льва Ландау при движении в сторону ул. Энергетической) - пр. Московский - разворот на перекрестке пр. Московский - ул. Морозова и далее по маршруту.

Кроме того, с 9:00 до 21:00 28 июня будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от пр. Льва Ландау до пр. Петра Григоренко при движении в сторону пр. Льва Ландау. На этот период движение троллейбуса №13 будет организовано следующим образом: парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский – бул. Богдана Хмельницкого - пр. Героев Сталинграда - ул. Садовопарковая – парк «Зустріч».

Также с 9:00 до 21:00 1 июля будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от пр. Льва Ландау до пр. Петра Григоренко при движении в сторону пр. Льва Ландау. В связи с этим, движение троллейбуса №13 будет организовано следующим образом: парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский – бул. Богдана Хмельницкого - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - пр. Московский - ул. Харьковских Дивизий – парк «Зустріч».