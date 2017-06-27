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27.06.2017  18:08   

Троллейбусы №11 и 27 завтра изменят маршрут

Движение транспорта на пр. Дзюбы, на участке от пр. Ново-Баварского до дома № 119 по пр. Дзюбы, будет запрещено с 8:00 до 21:00 28 июня.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом пр. Ново-Баварского. 
 
На этот период автобусы №232э и 303э будут осуществлять разворот на перекрестке пр. Ново-Баварский - пр. Дзюбы.
 
Кроме того, с 9:00 до 21:00 28 июня будет запрещено движение троллейбусов по пр. Ново-Баварскому, ул. Китаенко, ул. Любови Малой до ул. Дудинской. 
 
В связи с этим движение троллейбусов №11, 27 будет организовано следующим образом: ул. Новый Быт - ул. Холодногорская - ул. Дудинская - пр. Любови Малой - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева - ул. Малиновского - ул. Благовещенская - ул. Коцарская - пл. Благовещенская - спуск Соборный - ул. Университетская - пер. Спартаковский - пл. Конституции.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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