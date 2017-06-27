Троллейбусы №11 и 27 завтра изменят маршрут

Движение транспорта на пр. Дзюбы, на участке от пр. Ново-Баварского до дома № 119 по пр. Дзюбы, будет запрещено с 8:00 до 21:00 28 июня.
Звезды советуют по возможности не браться за большие и ответственные дела. Пусть со стороны это выглядит как лень, но лучше потерять один день, чем наломать дров.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. С утра ожидается дождь, c грозой, но к вечеру он должен прекратиться.
Рыбалка – одно из самых массовых увлечений человечества.
влажн.:
давл.:
ветер: