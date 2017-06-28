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28.06.2017  10:03   

Движение транспорта по улице Гольдберговской будет закрыто еще месяц

Движение транспорта по ул. Гольдберговской, на участке от ул. Елизаветинской до ул. Основянской, будет запрещено до 31 июля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с увеличением объема работ по капитальному ремонту трамвайных путей.

Ранее предполагалось, что движение транспорта на этом участке будет открыто 30 июня.

Напомним, на этот период движение транспорта осуществляется в объезд по следующей схеме:

при движении по направлению к пр. Гагарина:

– ул. Гольдберговская – ул. Грековская – ул. Основянская – ул. Гольдберговская;

при движении к ул. Москалевской:

– ул. Гольдберговская – пер. Молчановский – ул. Вернадского – Гимназическая набережная – ул. Грековская – ул. Гольдберговская.

Также до 31 июля движение автобусов организовано следующим образом:

– автобусы №14э и 128э: конечная остановка «ст. м. «Гагарина» переносится на противоположную сторону – на ул. Вернадского;

при движении по направлению к ул. Биологической: ул. Вернадского – Гимназическая набережная – ул. Грековская – ул. Биологическая;

при движении по направлению к пр. Гагарина: ул. Биологическая – ул. Грековская – ул. Основянская – ул. Гольдберговская – пер. Молчановский – ул. Вернадского;

– автобус №211э:

при движении по направлению к ул. Москалевской: ул. Молочная – пр. Гагарина – ул. Вернадского – Гимназическая набережная – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская и далее по маршруту;

при движении по направлению к пр. Гагарина: ул. Гольдберговская – ул. Грековская – ул. Основянская – ул. Гольдберговская и далее по маршруту.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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