Движение транспорта по улице Гольдберговской будет закрыто еще месяц

Движение транспорта по ул. Гольдберговской, на участке от ул. Елизаветинской до ул. Основянской, будет запрещено до 31 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с увеличением объема работ по капитальному ремонту трамвайных путей.
Ранее предполагалось, что движение транспорта на этом участке будет открыто 30 июня.
Напомним, на этот период движение транспорта осуществляется в объезд по следующей схеме:
при движении по направлению к пр. Гагарина:
– ул. Гольдберговская – ул. Грековская – ул. Основянская – ул. Гольдберговская;
при движении к ул. Москалевской:
– ул. Гольдберговская – пер. Молчановский – ул. Вернадского – Гимназическая набережная – ул. Грековская – ул. Гольдберговская.
Также до 31 июля движение автобусов организовано следующим образом:
– автобусы №14э и 128э: конечная остановка «ст. м. «Гагарина» переносится на противоположную сторону – на ул. Вернадского;
при движении по направлению к ул. Биологической: ул. Вернадского – Гимназическая набережная – ул. Грековская – ул. Биологическая;
при движении по направлению к пр. Гагарина: ул. Биологическая – ул. Грековская – ул. Основянская – ул. Гольдберговская – пер. Молчановский – ул. Вернадского;
– автобус №211э:
при движении по направлению к ул. Москалевской: ул. Молочная – пр. Гагарина – ул. Вернадского – Гимназическая набережная – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская и далее по маршруту;
при движении по направлению к пр. Гагарина: ул. Гольдберговская – ул. Грековская – ул. Основянская – ул. Гольдберговская и далее по маршруту.
День не склоняет к организованности и рутине, зато зовет к приключениям, отлично подходит для активного отдыха, получения нового опыта и новых впечатлений.
День Конституции будет жарким и преимущественно солнечным. Осадков синоптики не обещают.
21 год назад года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины – первую конституцию независимого украинского государства.
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