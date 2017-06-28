28.06.2017 10:03

Движение транспорта по улице Гольдберговской будет закрыто еще месяц

Движение транспорта по ул. Гольдберговской, на участке от ул. Елизаветинской до ул. Основянской, будет запрещено до 31 июля.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с увеличением объема работ по капитальному ремонту трамвайных путей.



Ранее предполагалось, что движение транспорта на этом участке будет открыто 30 июня.



Напомним, на этот период движение транспорта осуществляется в объезд по следующей схеме:



при движении по направлению к пр. Гагарина:



– ул. Гольдберговская – ул. Грековская – ул. Основянская – ул. Гольдберговская;



при движении к ул. Москалевской:



– ул. Гольдберговская – пер. Молчановский – ул. Вернадского – Гимназическая набережная – ул. Грековская – ул. Гольдберговская.



Также до 31 июля движение автобусов организовано следующим образом:



– автобусы №14э и 128э: конечная остановка «ст. м. «Гагарина» переносится на противоположную сторону – на ул. Вернадского;



при движении по направлению к ул. Биологической: ул. Вернадского – Гимназическая набережная – ул. Грековская – ул. Биологическая;



при движении по направлению к пр. Гагарина: ул. Биологическая – ул. Грековская – ул. Основянская – ул. Гольдберговская – пер. Молчановский – ул. Вернадского;



– автобус №211э:



при движении по направлению к ул. Москалевской: ул. Молочная – пр. Гагарина – ул. Вернадского – Гимназическая набережная – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская и далее по маршруту;



при движении по направлению к пр. Гагарина: ул. Гольдберговская – ул. Грековская – ул. Основянская – ул. Гольдберговская и далее по маршруту.