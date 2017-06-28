На улицах Новгородской и Авиационной на несколько недель будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Новгородской, на участке от ул. Юрия Шевелева до ул. Авиационной, будет запрещено с 28 июня по 14 июля, а с 14 по 21 июля будет перекрыто движение по ул. Авиационной, на участке от ул. Новгородской до ул. Ляпунова.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой магистральных трубопроводов теплоснабжения.
Так, с 28 июня по 14 июля объезд закрытого участка по ул. Новгородской будет осуществляться следующим образом:
(при движении в сторону ул. Динамовской): – ул. Новгородская – ул. Юрия Шевелева – ул. Ляпунова – ул. Авиационная;
(при движении в сторону пр. Науки): – ул. Новгородская – ул. Авиационная – ул. Минская – ул. Юрия Шевелева.
Также с 28 июня по 14 июля автобус №215э изменит маршрут следования и будет объезжать участок так: ул. Новгородская – ул. Авиационная – ул. Ляпунова – ул. Науки и далее по маршруту.
Кроме того, с 14 по 21 июля будет перекрыто движение по ул. Авиационной, на участке от ул. Новгородской до ул. Ляпунова. Движение транспорта будет осуществляться в объезд закрытого участка по прилегающим улицам.
День не склоняет к организованности и рутине, зато зовет к приключениям, отлично подходит для активного отдыха, получения нового опыта и новых впечатлений.
День Конституции будет жарким и преимущественно солнечным. Осадков синоптики не обещают.
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