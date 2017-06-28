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28.06.2017  13:42   

В четверг перекроют движение на Московском проспекте

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. Харьковских Дивизий до пр. Петра Григоренко при движении в сторону пр. Льва Ландау, будет запрещено с 9:00 до 21:00 29 июня.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Московского проспекта.

На этот период двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.

С 9:00 до 21:00 29 июня будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от пр. Петра Григоренко до ул. Харьковских Дивизий при движении в сторону пр. Петра Григоренко.

В связи с этим, движение троллейбуса №13 будет организовано следующим образом: парк «Зустріч» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Московский – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ул. Броненосца «Потемкин» – ст. м. «Защитников Украины» – ул. Броненосца «Потемкин» – пр. Московский – ул. Харьковских Дивизий – парк «Зустріч».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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