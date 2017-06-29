29.06.2017 14:45

На Героев Труда - капитальный ремонт дороги

Сегодня, 29 июня, харьковские дорожники приступили к ремонту асфальтобетонного покрытия по улице Героев Труда.



dozor.kharkov.ua

В поле зрения дорожников участок от улицы Светлой до проспекта Тракторостроителей. На площади около 700 метров укатали более 900 тонн нового асфальта.

«На данном участке дороги производим капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия. Перед этим был проведен комплекс подготовительных работ и заменен бортовой камень порядка 1 400 метров погонных. Здесь были большие ямы порядка 5 сантиметров в связи с чем, было принято решение снять, отфрезеровать старое покрытие и уложить нижний слой асфальтобетона», - информирует мастер КП «Дорремстрой» Михаил Микитчук.

Работать на этом участке коммунальщики будут в течение двух дней. Завтра уложат уже второй, финальный слой асфальта, чтобы полностью закончить этот участок и перейти на другие.

«На данном участке частично ограничено движение. Была организована дополнительная полоса движения, чтобы машины могли разъехаться. Просим водителей нас понять за такие временные неудобства. Нам тоже работается нелегко, потому что температура воздуха больше 30 градусов, асфальтобетонная смесь укладывается при температуре 160 градусов, но мы всё равно работаем и пытаемся при этом в сроки выполнить все работы и как можно быстрее открыть полностью движение на данном участке дороги», - говорит мастер КП «Дорремстрой» Михаил Микитчук.

Также, сегодня сложности с движением транспорта по Московскому проспекту на участке от улицы Харьковских дивизий до проспекта Петра Григоренко во время движения в сторону проспекта Льва Ландау. Это связано с реконструкцией Московского проспекта. На этот период двустороннее движение организовано по полосе встречного направления. Во время проведения ремонтных работ на этом участке не курсирует троллейбус № 13. Дорожники сообщают и о том, что движение транспорта по улице Гольдберговской будет закрыто еще на месяц. По информации Департамента инфраструктуры, это связано с увеличением объема работ по капитальному ремонту трамвайных путей.