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29.06.2017  15:28   

На два дня троллейбус №1 изменит маршрут

30 июня и 1 июля с 9:30 до 15:00 будет запрещено движение троллейбусов по проспекту Петра Григоренко, на участке от проспекта Героев Сталинграда до улицы Танкопия.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением реконструкции контактной сети.

На этот период троллейбус №1 будет курсировать следующим образом:

– 28 м/р – пр. Героев Сталинграда – ул. Харьковских Дивизий – ул. Танкопия – пр. Петра Григоренко – ст. м. «Дворец спорта».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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