29.06.2017 15:28

На два дня троллейбус №1 изменит маршрут

30 июня и 1 июля с 9:30 до 15:00 будет запрещено движение троллейбусов по проспекту Петра Григоренко, на участке от проспекта Героев Сталинграда до улицы Танкопия.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением реконструкции контактной сети.



На этот период троллейбус №1 будет курсировать следующим образом:



– 28 м/р – пр. Героев Сталинграда – ул. Харьковских Дивизий – ул. Танкопия – пр. Петра Григоренко – ст. м. «Дворец спорта».