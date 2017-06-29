На два дня троллейбус №1 изменит маршрут

30 июня и 1 июля с 9:30 до 15:00 будет запрещено движение троллейбусов по проспекту Петра Григоренко, на участке от проспекта Героев Сталинграда до улицы Танкопия.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением реконструкции контактной сети.
На этот период троллейбус №1 будет курсировать следующим образом:
– 28 м/р – пр. Героев Сталинграда – ул. Харьковских Дивизий – ул. Танкопия – пр. Петра Григоренко – ст. м. «Дворец спорта».
Сегодня звезды складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса.
Облака, которые появятся днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Осадков синоптики не обещают.
В этот день в 1964 году создан пульт дистанционного управления телевизором.
влажн.:
давл.:
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