Часть проспекта Независимости перекрыта

Движение транспорта по пр. Независимости при движении в сторону ул. Сумской ограничено с 9:30 до 15:00 30 июня и с 20:00 до 22:00 1 июля.
Общественные интересы выходят на первый план. Единственное, звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Сегодня этот праздник отмечается в первый раз.
влажн.:
давл.:
ветер: