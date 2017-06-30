30.06.2017 10:51

Часть проспекта Независимости перекрыта

Движение транспорта по пр. Независимости при движении в сторону ул. Сумской ограничено с 9:30 до 15:00 30 июня и с 20:00 до 22:00 1 июля.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с установкой информационного табло на остановке «Станция метро «Университет» по пр. Независимости, в районе дома №13.

Движение транспорта осуществляется по свободным от работ полосам движения.

Также с 9:30 до 15:00 30 июня ограничено движение троллейбус № 2 в районе остановочного пункта «Ст. м. «Университет».

Кроме того, с 20:00 до 22:00 1 июля движение троллейбусов по пр. Независимости, в районе остановки «Ст. м. «Университет», будет запрещено, в связи с этим троллейбусы маршрута №2 будут ходить следующим образом:

часть троллейбусного маршрута №2: пр. Жуковского - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Сумская - парк им. Горького;

часть троллейбусного маршрута №2: пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки – ст. м. «Научная».