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30.06.2017  10:51   

Часть проспекта Независимости перекрыта

Движение транспорта по пр. Независимости при движении в сторону ул. Сумской ограничено с 9:30 до 15:00 30 июня и с 20:00 до 22:00 1 июля.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с установкой информационного табло на остановке «Станция метро «Университет» по пр. Независимости, в районе дома №13.
 
Движение транспорта осуществляется по свободным от работ полосам движения.
 
Также с 9:30 до 15:00 30 июня ограничено движение троллейбус № 2 в районе остановочного пункта «Ст. м. «Университет».
 
Кроме того, с 20:00 до 22:00 1 июля движение троллейбусов по пр. Независимости, в районе остановки «Ст. м. «Университет», будет запрещено, в связи с этим троллейбусы маршрута №2 будут ходить следующим образом:
 
часть троллейбусного маршрута №2:  пр. Жуковского - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Сумская - парк им. Горького;
 
часть троллейбусного маршрута №2:  пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки – ст. м. «Научная».
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ограничение, движение, науки, харьков
 
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