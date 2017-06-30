На Баварии троллейбусы изменят маршрут

С 9:00 до 21:00 1 июля будет ограничено движение транспорта по пр. Ново-Баварскому, на участке от пр. Дзюбы до ул. Даргомыжского.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом пр. Ново-Баварского.
Двустороннее движение транспорта будет организовано по полосе встречного направления.
Также с 9:00 до 21:00 1 июля будет запрещено движение троллейбусов по пр. Ново-Баварскому, ул. Китаенко, ул. Любови Малой до ул. Дудинской.
В связи с этим троллейбусы №11, 27 будут курсировать следующим образом: ул. Новый Быт – ул. Холодногорская – ул. Дудинская – пр. Любови Малой – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – ул. Конева – ул. Малиновского – ул. Благовещенская/ул. Коцарская – пл. Благовещенская – спуск Соборный – ул. Университетская – пер. Спартаковский – пл. Конституции.
Общественные интересы выходят на первый план. Единственное, звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Сегодня этот праздник отмечается в первый раз.
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