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30.06.2017  15:01   

На Баварии троллейбусы изменят маршрут

С 9:00 до 21:00 1 июля будет ограничено движение транспорта по пр. Ново-Баварскому, на участке от пр. Дзюбы до ул. Даргомыжского.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом пр. Ново-Баварского.

Двустороннее движение транспорта будет организовано по полосе встречного направления.

Также с 9:00 до 21:00 1 июля будет  запрещено  движение троллейбусов по пр. Ново-Баварскому, ул. Китаенко, ул. Любови Малой до ул. Дудинской.

В связи с этим троллейбусы №11, 27 будут курсировать следующим образом: ул. Новый Быт – ул. Холодногорская – ул. Дудинская – пр. Любови Малой – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – ул. Конева – ул. Малиновского – ул. Благовещенская/ул. Коцарская – пл. Благовещенская – спуск Соборный – ул. Университетская – пер. Спартаковский – пл. Конституции.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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