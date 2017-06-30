30.06.2017 15:01

На Баварии троллейбусы изменят маршрут

С 9:00 до 21:00 1 июля будет ограничено движение транспорта по пр. Ново-Баварскому, на участке от пр. Дзюбы до ул. Даргомыжского.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом пр. Ново-Баварского.



Двустороннее движение транспорта будет организовано по полосе встречного направления.



Также с 9:00 до 21:00 1 июля будет запрещено движение троллейбусов по пр. Ново-Баварскому, ул. Китаенко, ул. Любови Малой до ул. Дудинской.



В связи с этим троллейбусы №11, 27 будут курсировать следующим образом: ул. Новый Быт – ул. Холодногорская – ул. Дудинская – пр. Любови Малой – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – ул. Конева – ул. Малиновского – ул. Благовещенская/ул. Коцарская – пл. Благовещенская – спуск Соборный – ул. Университетская – пер. Спартаковский – пл. Конституции.