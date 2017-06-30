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30.06.2017  15:21   

Через Харьков пустили новый автобусный маршрут в Польшу

Новый рейс связал Харьков с юго-западной частью Польши.


LiveJournal

Автобусный маршрут Сумы - Вроцлав курсирует через Харьков, сообщило в своей Facebook «Харьковское предприятие автобусных станций».

Рейсы отправляются с Центрального автовокзала Харькова (пр.Гагарина, 22) в 22:00 по вторникам и пятницам.

Автобус следует через Жешув, Краков, Катовице.

Тэги:  автобус, харьков
 
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