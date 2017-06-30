Через Харьков пустили новый автобусный маршрут в Польшу

Новый рейс связал Харьков с юго-западной частью Польши.
Автобусный маршрут Сумы - Вроцлав курсирует через Харьков, сообщило в своей Facebook «Харьковское предприятие автобусных станций».
Рейсы отправляются с Центрального автовокзала Харькова (пр.Гагарина, 22) в 22:00 по вторникам и пятницам.
Автобус следует через Жешув, Краков, Катовице.
Общественные интересы выходят на первый план. Единственное, звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Сегодня этот праздник отмечается в первый раз.
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