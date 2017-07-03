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03.07.2017  09:25   

На улице Куликовской будет временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Куликовской, в районе дома №23, будет запрещено с 8:00 4 июля до 17:00 28 июля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по замене участка трубопровода на проезжей части.

На этот период движение транспорта будет осуществляться в объезд закрытого участка по ул. Девичьей и пер. Музыкальному.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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