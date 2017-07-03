На улице Куликовской будет временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Куликовской, в районе дома №23, будет запрещено с 8:00 4 июля до 17:00 28 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по замене участка трубопровода на проезжей части.
На этот период движение транспорта будет осуществляться в объезд закрытого участка по ул. Девичьей и пер. Музыкальному.
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Остальное приложится.
До обеда в Харькове продержится облачная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Местами дожди.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
влажн.:
давл.:
ветер: