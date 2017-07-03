03.07.2017 09:25

На улице Куликовской будет временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Куликовской, в районе дома №23, будет запрещено с 8:00 4 июля до 17:00 28 июля.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по замене участка трубопровода на проезжей части.



На этот период движение транспорта будет осуществляться в объезд закрытого участка по ул. Девичьей и пер. Музыкальному.