30.06.2017 17:27

На месяц трамваи №3 и 27 изменяют свои маршруты

Движение трамваев по ул. Гольдберговской, на участке от ул. Москалевской до ул. Плехановской, будет запрещено с 5:30 1 июля до 22:00 31 июля.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей.



В связи с этим движение трамваев №3, 27 будет организовано следующим образом:



трамвай №3: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Конева – ул. Полтавский Шлях – Залютино;



трамвай маршрут №27: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии;



с 5:00 1 июля отменен временный трамвайный маршрут №28.