На месяц трамваи №3 и 27 изменяют свои маршруты

Движение трамваев по ул. Гольдберговской, на участке от ул. Москалевской до ул. Плехановской, будет запрещено с 5:30 1 июля до 22:00 31 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей.
В связи с этим движение трамваев №3, 27 будет организовано следующим образом:
трамвай №3: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Конева – ул. Полтавский Шлях – Залютино;
трамвай маршрут №27: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии;
с 5:00 1 июля отменен временный трамвайный маршрут №28.
Общественные интересы выходят на первый план. Единственное, звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Сегодня этот праздник отмечается в первый раз.
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