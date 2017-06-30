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30.06.2017  17:27   

На месяц трамваи №3 и 27 изменяют свои маршруты

Движение трамваев по ул. Гольдберговской, на участке от ул. Москалевской до ул. Плехановской, будет запрещено с 5:30 1 июля до 22:00 31 июля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей.

В связи с этим движение трамваев №3, 27 будет организовано следующим образом:

трамвай №3: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Конева – ул. Полтавский Шлях – Залютино;

трамвай маршрут №27: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – пл.  Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии;

с 5:00 1 июля отменен временный трамвайный маршрут №28.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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