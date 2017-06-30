На улице Искринской на два месяца запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Искринской, на участке от пер. Искринского до ул. Сергиевской, будет запрещено с 8:00 1 июля до 31 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом тепломагистрали.
На этот период объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам.
Общественные интересы выходят на первый план. Единственное, звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Сегодня этот праздник отмечается в первый раз.
влажн.:
давл.:
ветер: