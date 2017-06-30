30.06.2017 17:42

На улице Искринской на два месяца запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Искринской, на участке от пер. Искринского до ул. Сергиевской, будет запрещено с 8:00 1 июля до 31 августа.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом тепломагистрали.



На этот период объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам.