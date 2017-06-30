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30.06.2017  18:04   

Трамвай №12 не будет ходить до августа

Трамвай №12 не будет ходить по своему маршруту до 22:00 1 августа.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с увеличением объемов работ по реконструкции трамвайных путей на пересечении ул. Клочковской и Клочковского спуска.

Ранее планировалось, что движение трамвая №12 возобновится 30 июня.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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