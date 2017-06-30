30.06.2017 18:04

Трамвай №12 не будет ходить до августа

Трамвай №12 не будет ходить по своему маршруту до 22:00 1 августа.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с увеличением объемов работ по реконструкции трамвайных путей на пересечении ул. Клочковской и Клочковского спуска.



Ранее планировалось, что движение трамвая №12 возобновится 30 июня.