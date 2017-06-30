Трамвай №12 не будет ходить до августа

Трамвай №12 не будет ходить по своему маршруту до 22:00 1 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с увеличением объемов работ по реконструкции трамвайных путей на пересечении ул. Клочковской и Клочковского спуска.
Ранее планировалось, что движение трамвая №12 возобновится 30 июня.
Общественные интересы выходят на первый план. Единственное, звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Сегодня этот праздник отмечается в первый раз.
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