30.06.2017 19:13

На улице Гольдберговской закрывается еще один участок дороги

Движение транспорта по ул. Гольдберговской, на участке от ул. Москалевской до пер. Рыбасовского, с 5:30 1 июля до 22:00 31 июля будет запрещено.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей на ул. Гольдберговской.



На этот период движение транспорта будет осуществляться в объезд закрытого участка по прилегающим улицам.



Также с 5:30 1 июля до 22:00 31 июля автобус №211э изменит маршрут и будет курсировать по следующей схеме:



– ул. Молочная – пр. Гагарина – ул. Вернадского – Гимназическая набережная – Нетеченская набережная – ул. Марьинская – ул. Москалевская и далее по маршруту.



Напомним, также на ул. Гольдберговской до 31 июля ограничено движение на участке от ул. Елизаветинской до ул. Основянской.