На улице Гольдберговской закрывается еще один участок дороги

Движение транспорта по ул. Гольдберговской, на участке от ул. Москалевской до пер. Рыбасовского, с 5:30 1 июля до 22:00 31 июля будет запрещено.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей на ул. Гольдберговской.
На этот период движение транспорта будет осуществляться в объезд закрытого участка по прилегающим улицам.
Также с 5:30 1 июля до 22:00 31 июля автобус №211э изменит маршрут и будет курсировать по следующей схеме:
– ул. Молочная – пр. Гагарина – ул. Вернадского – Гимназическая набережная – Нетеченская набережная – ул. Марьинская – ул. Москалевская и далее по маршруту.
Напомним, также на ул. Гольдберговской до 31 июля ограничено движение на участке от ул. Елизаветинской до ул. Основянской.
Общественные интересы выходят на первый план. Единственное, звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Сегодня этот праздник отмечается в первый раз.
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