 
Главная Новости Дороги и транспорт На улице Гольдберговской закрывается еще один участок дороги
30.06.2017  19:13   

На улице Гольдберговской закрывается еще один участок дороги

Движение транспорта по ул. Гольдберговской, на участке от ул. Москалевской до пер. Рыбасовского, с 5:30 1 июля до 22:00 31 июля будет запрещено.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей на ул. Гольдберговской.

На этот период движение транспорта будет осуществляться в объезд закрытого участка по прилегающим улицам.

Также с 5:30 1 июля до 22:00 31 июля автобус №211э изменит маршрут и будет курсировать по следующей схеме:

– ул. Молочная – пр. Гагарина – ул. Вернадского – Гимназическая набережная – Нетеченская набережная – ул. Марьинская – ул. Москалевская и далее по маршруту.

Напомним, также на ул. Гольдберговской до 31 июля ограничено движение на участке от ул. Елизаветинской до ул. Основянской.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.07 Дороги и транспорт На улице Куликовской будет временно запрещено движение транспорта 30.06 Дороги и транспорт Трамвай №12 не будет ходить до августа 30.06 Дороги и транспорт На улице Искринской на два месяца запрещается движение транспорта
 
 

Видео

Харьковчане обозначили мэру более 170 проблемных вопросов. Личный приём в ХНУ строительства и архитектуры
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 