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02.07.2017  12:23   

В Золочевском районе отремонтируют дорогу

Во время рабочей поездки в Золочевский район руководитель области Юлия Светличная осмотрела состояние дороги Фартушное - Цаповка - Гуриновка, которую в этом году будут ремонтировать за счет таможенных поступлений.


kharkivoda.gov.ua
«В этом году наша область получит рекордное финансирование на ремонт дорог. Впервые в регионе останутся 50% средств от перевыполнения сборов таможни. Уже в мае эта сумма составила 226 млн грн, и она увеличивается ежемесячно. Таких денег не было никогда. Поэтому я сразу предупредила дорожников, что при таком чрезвычайном финансировании требования к качеству выполнения работ также будут чрезвычайными. И я лично буду контролировать то, что происходит на дорогах региона», - напомнила руководитель области.
 
Юлия Светличная отметила, что во время каждого выезда в районы осматривает состояние дорог, мостов и путепроводов, которые запланированы к ремонту в этом году.
 
«В основном, нам приходится сейчас приводить в порядок дороги, на которых с момента их строительства капитальный ремонт не проводился ни разу, - отметила глава ХОГА. - Если говорить о дороге Фартушное - Цаповка - Гуриновка, то одному из ее участков уже 45 лет, другому - более 30».
 
Жители Золочевского района во время общения с Юлией Светличной подчеркнули: готовы принять участие в ремонте дороги и обустройстве обочин.
 
«По этой дороге ездит автобус. Она в ужасном состоянии, мы готовы помочь, лишь бы дорогу сделали», - говорит местный житель Валерий Сесенко.
 
«Для нас большая проблема выехать в Харьков – через Максимовку это вообще невозможно, ездим через Ольшаны… Я просто уже не верю, что нам сделают дорогу», - признается житель села Фартушное Леонид Мовчан.
 
Работы на дороге проведут уже в этом году. На эти цели направят 15 млн грн, сообщила руководитель области.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  дорога, ремонт, харьков
 
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