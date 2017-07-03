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03.07.2017  13:03   

На месяц ввели ограничение на движение по улице Шевченко

С 3 до 29 июля будет ограничено движение транспорта по улице Шевченко, в районе дома №20.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением аварийных работ по замене участка тепловой магистрали.

На этот период движение транспорта осуществляется по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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