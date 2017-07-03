03.07.2017 13:03

На месяц ввели ограничение на движение по улице Шевченко

С 3 до 29 июля будет ограничено движение транспорта по улице Шевченко, в районе дома №20.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением аварийных работ по замене участка тепловой магистрали.



На этот период движение транспорта осуществляется по свободной от выполнения работ полосе.