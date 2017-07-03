На месяц ввели ограничение на движение по улице Шевченко

С 3 до 29 июля будет ограничено движение транспорта по улице Шевченко, в районе дома №20.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением аварийных работ по замене участка тепловой магистрали.
На этот период движение транспорта осуществляется по свободной от выполнения работ полосе.
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Остальное приложится.
До обеда в Харькове продержится облачная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Местами дожди.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
влажн.:
давл.:
ветер: