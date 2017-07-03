03.07.2017 15:44

На улице и в переулке Искринском – масштабный ремонт дороги

Бригада дорожников занимается обновлением асфальтобетонного покрытия.



dozor.kharkov.ua

В их планах на сегодня ремонт дороги от улицы Артельной в сторону Московского проспекта. На этот участок планируют уложить 150 тонн свежего асфальта.

«Здесь улица узкая, поэтому работать тяжело в стесненных условиях. Пришлось перекрыть движение. Асфальтное покрытие здесь было весьма неважное, поэтому было принято решение отфрезеровать и устелить новые слои асфальтобетона», - рассказывает мастер КП «Дорремстрой» Михаил Микитчук.

На выходных коммунальщики уже обновили улицу Тополева, от улицы Моисеевской до улицы Артельной. На этот участок высыпали 250 тонн асфальта. Кроме ремонта самой улицы Искринской сегодня дорожники приступят к восстановлению покрытия и по одноименному переулку, длина которого 300 метров.

«Здесь устелены выравнивающие слоя асфальтобетона и сейчас идем верхним слоем. На участке от школы до пересечения с переулком Искринским асфальтобетон не стелился в связи с тем, что КП «Харьковводоканал» будет проводить ремонтные работы. После того как они их закончат, будут проведены подготовительные работы и устелен слой асфальтобетона», - сообщает мастер КП «Дорремстрой» Михаил Микитчук.

А вот по улицам Героев Труда, Академика Павлова и Университетской сегодня дорожники проводят комплекс подготовительных работ, замену бордюрного камня и фрезерование. Текущий ремонт покрытия проводился по улицам Вологодской, Основянской и Конева. Не забывают дорожники и о восстановлении внутриквартальных дорог. Такие работы сегодня развернулись по проспекту Науки, 30 и Полтавском шляхе, 181.