03.07.2017 16:15

На Московском проспекте запретят движение транспорта

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от пр. Льва Ландау до пр. Петра Григоренко при движении в сторону ул. Харьковских Дивизий, будет запрещено с 9:00 до 21:00 4 июля.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Московского проспекта.

На этот период двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.

Также с 9:00 до 21:00 4 июля будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от пр. Льва Ландау до пр. Петра Григоренко при движении в сторону пр. Петра Григоренко.

В связи с этим движение троллейбуса №13 будет организовано следующим образом: ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - пр. Московский - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - ул. Харьковских Дивизий – парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - ст. м. «Защитников Украины».