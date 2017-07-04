В среду пройдет Крестный ход: как изменится движение в центре Харькова

Утром 5 июля по Соборному спуску и улице Университетской временно запрещается движение транспорта.
В связи с днем памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и годовщины Крещения Киевской Руси, запланированного Управлением Харьковской епархии Украинской Православной Церкви проведение «Крестного хода» от Благовещенского собора к Свято-Покровского мужского монастыря:
С 9.30 до 11.00 запрещается движение транспортных средств по маршруту проведения Крестного хода:
– площадь Благовещенская – спуск Соборный – ул. Университетская на участке от ул. Университетской к Бурсацкому спуску, а также по ул. Клочковской на участке от площади Сергиевской к Бурсацкому спуску.
Также с 9.30 до 11.00 изменяется путь следования автобусных маршрутов:
20е, 78, 88э, 217э: высадка / посадка будет осуществляться на площади Конституции. Движение в обратном направлении (в сторону до площади Свободы) будет осуществляться после разворота на перекрестке площади Конституции и ул. пушкинской;
202: – ул. Сумская – площадь Конституции – площадь Павловская -майдан Сергиевский – ул. Полтавский шлях – ул. Рождественская и далее по маршруту;
218е, 219Е (в сторону пер. Спартаковского): – ул. Университетская – пер. Университетский – ул. Квитки-Основьяненко – пер. Спартаковский;
231: – площадь Павловская – площадь Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Дмитриевская – ул. Пискуновский – ст. метро «Центральный рынок» – пер. Пискуновский – ул. Ярославская – ул. Полтавский Шлях -майдан Сергиевский и далее по маршруту;
238 (в сторону пер. Спартаковского): – ул. Благовещенская – ул. Рождественская – ул. Полтавский Шлях – площадь Сергиевская – площадь Павловская – ул. Университетская – пер. Университетский – ул. Цветки Основьяненко – пер. Спартаковский;
(в сторону ул. Коцарской): - площадь Конституции – площадь Павловская – площадь Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Рождественская – ул. Коцарская и далее по маршруту;
241е, 272: – пер. Армянский – площадь Конституции – пер. Мечникова – ул. Пушкинская – ул. Чернышевская – ул. Марьяненко – ул. Гоголя – площадь Театральная – ул. Грабовского – ул. Рымарская – пер. Мечникова и далее по маршруту;
246: – площадь Павловская – площадь Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Дмитриевская – ул. Коцарская и дальше по маршруту (в обратном направлении ул. Коцарская – ул. Ярославская)
304: – площадь Павловская – площадь Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – площадь Сергиевская и далее по маршруту;
305: – площадь Павловская – площадь Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Дмитриевская
(в обратном направлении ул. Ярославская) – пер. Пискуновский – Рогатинский проезд – ул. Клочковская и дальше по маршруту;
Кроме того, с 9.15 до 11.00 запрещается движение троллейбусов по ул. Малиновского, ул. Благовещенской, площади Благовещенской, спуске Соборном, ул. Университетской, ул. Спартаковской, площади Конституции с организацией движения троллейбусного маршрута № 11 следующим образом:
– ЖК «ул. Дзюбы» – ул. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любви Малой – ул. Плановая – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – ул. Конева.
День обещает не только необыкновенную ясность и четкость мысли, но и желание все что угодно разложить по полочкам. А вот разборок с окружающими лучше избегать.
Обещанное синоптиками «похолодание» началось. В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня отмечается праздник профессионалов, без экспертного заключения которых не было бы раскрыто ни одного преступления.
влажн.:
давл.:
ветер: