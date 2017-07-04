04.07.2017 19:46

В Изюме отремонтируют мост и дороги ко Дню независимости

Об этом сообщил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко во время рабочей поездки в Изюмский район 4 июля.



kharkivoda.gov.ua

В ходе поездки заместитель руководителя области провел штаб, посвященный подготовке хозяйственных объектов области к отопительному периоду, а также ознакомился с ходом ремонта дороги на въезде в город.

«Этот участок протяженностью 10 км капитально не ремонтировался десятки лет. В этом году по инициативе главы области Юлии Светличной нам удалось добиться финансирования на ремонт этой дороги и моста в Изюме, - рассказал Евгений Шахненко. - 7 млн грн уже были направлены на ремонт моста. У нас есть четко расписанный график работ. Мы планируем, что ремонт моста и дороги будет закончен до Дня независимости, 24 августа».

Также заместитель председателя ХОГА отметил, что на ремонт дорожного полотна от Чугуева до Изюма в этом году выделено 56 млн грн.

«Первый этап работ - от моста в Чугуеве до поворота на Купянск - уже закончен, сейчас идет работа над вторым этапом - по городу Изюм. После завершения этих работ у жителей Изюма будет дорога идеального качества с хорошим мостом», - сказал Евгений Шахненко.

Он подчеркнул, что качество выполнения ремонтных работ будет контролировать специально созданная распоряжением главы ХОГА комиссия, в состав которой вошли как эксперты, так и представители общественности.

Евгений Шахненко также отметил, что в этом году в районе отремонтируют участок дороги Балаклея - Гороховатка в районе сел Кунье и Чистоводовка.

«Сейчас там непроездной участок. На данный момент проводятся тендерные процедуры, определяется подрядчик. На работы выделено 10 млн грн. Планируем приступить к работам с 1 августа. Выполним их за 2 - 3 недели», - рассказал заместитель руководителя ХОГА.