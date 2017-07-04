04.07.2017 18:58

На Московском проспекте временно ограничат движение транспорта

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от пер. Короленко до пер. Слесарного при движении в сторону Харьковской набережной, с 9:30 до 15:00 5 июля и с 9:30 до 11:30 6 июля будет ограничено.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с установкой информационного табло на остановке общественного транспорта «Переулок Короленко» по пр. Московскому, в районе дома №10/12.

На этот период движение транспорта будет организовано по свободным от работ полосам движения.

Также с 9:30 до 15:00 5 июля в районе остановки «Переулок Короленко» будет ограничено движение трамваев №5 и 6.

С 9:30 до 11:30 6 июля будет запрещено движение трамваев по пр. Московскому, на участке от пл. Конституции до пл. Защитников Украины. Трамваи будут курсировать следующим образом:

трамвай №5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Кошкина/ул. Морозова - парк Машиностроителей;

трамвай №6: 602-й м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский – пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии.