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04.07.2017  18:58   

На Московском проспекте временно ограничат движение транспорта

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от пер. Короленко до пер. Слесарного при движении в сторону Харьковской набережной, с 9:30 до 15:00 5 июля и с 9:30 до 11:30 6 июля будет ограничено.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с установкой информационного табло на остановке общественного транспорта «Переулок Короленко» по пр. Московскому, в районе дома №10/12.
 
На этот период движение транспорта будет организовано по свободным от работ полосам движения.
 
Также с 9:30 до 15:00 5 июля в районе остановки «Переулок Короленко» будет ограничено движение трамваев №5 и 6
 
С 9:30 до 11:30 6 июля будет запрещено движение трамваев по пр. Московскому, на участке от пл. Конституции до пл. Защитников Украины. Трамваи будут курсировать следующим образом:
 
трамвай №5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Кошкина/ул. Морозова - парк Машиностроителей;
 
трамвай №6: 602-й м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский – пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, московский, харьков
 
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