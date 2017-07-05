05.07.2017 19:21

Дорожники рассказали, когда откроют мост в Балаклейском районе

Представители дорожных служб области отчитались о ремонтных работах, выполненных за прошедшую неделю.



kharkivoda.gov.ua

Как сообщил во время пресс-конференции 5 июля заместитель начальника Службы автомобильных дорог Харьковской области Сергей Пляка, на прошлой неделе дорожники приступили к работам на дороге Мерефа - Лозовая - Павлоград. Там планируется отремонтировать участок протяженностью 7 км между селами Фасов Скит и Тарановка. На данный момент выполнены подготовительные работы, отфрезерован участок протяженностью 2,5 км. Также начались работы на дороге Мерефа - Змиев, где планируют заменить асфальт на участке в 2 км.

Началась подготовка к укладке нового покрытия в Краснокутске - здесь запланирован ремонт двух участков дороги.

Кроме того, на прошедшей неделе продолжались работы на трассе Киев - Харьков - Довжанский от Чугуева до поворота на Купянск - выполнены работы по укладке выравнивающего слоя асфальта протяженностью 8,2 км (100%). Использовано 15,6 тыс. тонн асфальтобетона. Начались работы на участке дороги в Изюме - уложено 4 км выравнивающего слоя, использовано более 8 тыс. тонн асфальтобетона.

На трассе Чугуев - Меловое выполнено распушивание 17,5 км существующего покрытия для восстановления основы методом холодного ресайклинга, уложено 4,2 км выравнивающего слоя асфальтобетона и 14,4 км верхнего слоя покрытия из щебнево-мастичного асфальтобетона.

Также Сергей Пляка отметил, что в области ведется активная работа по ремонту мостов. Так, уже 7 июля планируется возобновить движение по восстановленному мосту в Балаклейском районе.

«По мосту смогут двигаться транспортные средства весом до 10 тонн и пешеходы. Экспертиза, которую специалисты проведут в течение недели, покажет, возможно ли разрешить движение транспортным средствам весом до 20 тонн», - уточнил заместитель руководителя Службы автодорог.

Также проводятся капитальные работы на мосту в Изюме: выполнен демонтаж конструкций проезжей части, обустройство новых деформационных швов, накладной плиты на двух прогоновых строениях со стороны Довжанского, обустройство гидроизоляции. Продолжается армирование плит прогоновых строений.

«Одним из важнейших объектов является путепровод через железнодорожный путь в районе села Губаревка Богодуховского района. Сейчас там идет бурение скважин под новые опоры. В целом работы выполнены на 27%», - рассказал Сергей Пляка.

Он также сообщил, что на прошедшей неделе была завершена работа по подготовке документации для утверждения перечня объектов, ремонт которых будет проводиться за счет средств, полученных в результате перевыполнения таможенного сбора.

«Это второй перечень, в него входят 13 объектов. По первому, в который вошли 14 объектов, мы уже работаем. Подкомитет Верховной Рады рассмотрит наши предложения 11 июля, - рассказал Сергей Пляка. - Не дожидаясь утверждения, мы уже начали тендерные процедуры по этим объектам, чтобы как можно быстрее приступить к работе».