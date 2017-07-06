06.07.2017 09:32

Wizz Air может ввести плату за провоз любой ручной клади

Венгерский лоукостер Wizz Air намерен ввести плату за гарантированный провоз любой ручной клади.



dozor.kharkov.ua

Об этом сообщает портал avianews.com со ссылкой на fly4free.pl.



Будет упразднено ее разделение на два типа: маленькую, провоз которой бесплатен, и большую, за которую нужно платить.



Вместо этого будут введены единые габариты, которые будут больше нынешней маленькой ручной клади, но меньше большой.



Чтобы гарантированно взять ручную кладь на борт самолета, пассажирам необходимо будет заплатить сбор, который также будет включать приоритетную посадку. Размер платы на данный момент неизвестен.



Гарантию на размещение ручной клади в салоне получат первые 80 пассажиров в случае, если полет будет выполнять А320 и первые 90 пассажиров, если полет будет выполнять А321.

Если пассажир не захочет платить новый сбор, то его чемодан в случае недостатка места на борту может быть бесплатно размещен в багажном отсеке самолета. При этом не уточняется, разрешат ли путешественнику забрать в салон ценные вещи.



Также, новые правила, по данным польского авиапортала, предусматривают уменьшение веса платного зарегистрированного багажа с 23 до 20 кг.



О новых правилах венгерская авиакомпания может объявить уже через две недели. Предполагается, что они будут введены в действие с 29 октября, когда вступит в силу зимнее расписание полетов.



Ранее сообщалось, что Wizz Air разрешил бесплатно исправлять имена и фамилии в билетах. Так, если при покупке билета пассажир допустил ошибку в имени или фамилии, то ее можно один раз исправить бесплатно на сайте авиакомпании.