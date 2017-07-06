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06.07.2017  15:42   

В субботу перекроют улицу Мироносицкую

Движение транспорта по ул. Мироносицкой, на участке от ул. Свободы до ул. Гиршмана, будет запрещено с 8:00 до 14:00 8 июля.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со сносом аварийных деревьев по ул. Мироносицкой.
 
На время работ движение транспорта будет организовано в объезд закрытого участка по ул. Сумской, ул. Чернышевской и ул. Алчевских.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, мироносицкая, харьков
 
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