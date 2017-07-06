06.07.2017 15:42

В субботу перекроют улицу Мироносицкую

Движение транспорта по ул. Мироносицкой, на участке от ул. Свободы до ул. Гиршмана, будет запрещено с 8:00 до 14:00 8 июля.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со сносом аварийных деревьев по ул. Мироносицкой.

На время работ движение транспорта будет организовано в объезд закрытого участка по ул. Сумской, ул. Чернышевской и ул. Алчевских.