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07.07.2017  11:10   

В субботу закроют для движения участок центральной улицы Харькова

КП «Харьковзеленстрой» будет проводить работы по сносу аварийных деревьев по улице Мироносицкой.


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В субботу, 8 июля, с 8.00 до 14.00 будет запрещено движение транспортных средств по улице Мироносицкой, на участке от улицы Свободы до улицы Гиршмана.

Объезд закрытого участка будет организован по ул. Сумской, ул. Чернышевский и ул. Алчевских.

Источник:   1562
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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