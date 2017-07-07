В субботу закроют для движения участок центральной улицы Харькова

КП «Харьковзеленстрой» будет проводить работы по сносу аварийных деревьев по улице Мироносицкой.
В субботу, 8 июля, с 8.00 до 14.00 будет запрещено движение транспортных средств по улице Мироносицкой, на участке от улицы Свободы до улицы Гиршмана.
Объезд закрытого участка будет организован по ул. Сумской, ул. Чернышевский и ул. Алчевских.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. Есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии будете жалеть.
Ясное и утро и пасмурный вечер: такой прогноз обещают синоптики на пятницу. Возможны грозы, кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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давл.:
ветер: