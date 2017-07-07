07.07.2017 11:10

В субботу закроют для движения участок центральной улицы Харькова

КП «Харьковзеленстрой» будет проводить работы по сносу аварийных деревьев по улице Мироносицкой.



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В субботу, 8 июля, с 8.00 до 14.00 будет запрещено движение транспортных средств по улице Мироносицкой, на участке от улицы Свободы до улицы Гиршмана.



Объезд закрытого участка будет организован по ул. Сумской, ул. Чернышевский и ул. Алчевских.