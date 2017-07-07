07.07.2017 13:00

Триатлон «Kharkiv Man» изменит схему движения на Салтовке: как будут ходить троллейбусы и маршрутки

В субботу, 8 июля, с 8:30 до 10:00 в Московском районе пройдут соревнования чемпионата по триатлону «Kharkiv Man» и Кубка Украины.



// city.kharkov.ua

В связи с этим будет ограничено движение транспортных средств по улице Героев Труда на участке от моста через реку Харьков до улицы Барабашова.



Двустороннее движение транспортных средств будет организовано по свободной от проведения спортивного мероприятия полосе движения.



Также запрещается движение транспортных средств по улице Барабашова, на участке от улицы Героев Труда до улицы Валентиновской, а также по улице Валентиновской – на участке от улицы Барабашова до улицы Академика Павлова.



На этот период времени автобусы №№152е, 268, 272будут объезжать указанный участок следующим образом:



152е, 268: ул. Героев Труда – перекресток ул. Героев Труда и ул. Барабашова – ул. Героев Труда и далее по маршруту;



272: ул. Валентиновска – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда и далее по маршруту.



Кроме того, запрещается движение троллейбусов по улице Барабашова, с организацией движения троллейбусных маршрутов № 34 и № 42 следующим образом:



троллейбусный маршрут № 34 не курсирует;



троллейбусный маршрут № 42: ст. «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев-Широнинцев – пр. Юбилейный – ст. м. «Академика Барабашова».