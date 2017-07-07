До конца лета ограничивается движение по улице Лермонтовской

С 8:00 10 июля до 17:00 31 августа будет ограничено движение транспорта по улице Лермонтовской, на участке от дома №9 до дома №19.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по замене участка тепловой магистрали.
На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от работ полосе движения.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. Есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии будете жалеть.
Ясное и утро и пасмурный вечер: такой прогноз обещают синоптики на пятницу. Возможны грозы, кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
влажн.:
давл.:
ветер: