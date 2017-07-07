07.07.2017 17:31

До конца лета ограничивается движение по улице Лермонтовской

С 8:00 10 июля до 17:00 31 августа будет ограничено движение транспорта по улице Лермонтовской, на участке от дома №9 до дома №19.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по замене участка тепловой магистрали.



На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от работ полосе движения.