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07.07.2017  17:31   

До конца лета ограничивается движение по улице Лермонтовской

С 8:00 10 июля до 17:00 31 августа будет ограничено движение транспорта по улице Лермонтовской, на участке от дома №9 до дома №19.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по замене участка тепловой магистрали.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от работ полосе движения.

Источник:   Харьковский горсоветё
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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