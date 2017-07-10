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10.07.2017  15:54   

Мост в Балаклейском районе открыли для движения

Аварийно-восстановительные работы завершили 7 июля. Мост открыт для движения пешеходов и транспортных средств.


kharkivoda.gov.ua
Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковской области.
 
«Работы на объекте были начаты 1 июня. Мы выполнили демонтаж асфальтобетонного покрытия, восстановили балки пролетного строения, перенесли коммуникации с тротуаров моста, обустроили тротуарные блоки пролетного строения, отремонтировали деформационные швы, установили перильное ограждение, уложили гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие на тротуарах», - рассказал заместитель начальника службы Сергей Пляка.
 
Выполненные работы позволили восстановить движение пешеходов и транспортных средств весом до 10 тонн.
 
Также на данный момент продолжаются работы на мосту через реку Северский Донец в Изюме на трассе Киев-Харьков-Довжанский. По состоянию на 10 июля выполнено 73% от запланированных работ.
 
«В частности, восстановлены три из четырех пролетных строений слева, сделана гидроизоляция на двух пролетных строениях из четырех, заменено повышенное бетонное ограждение слева», - уточнил Сергей Пляка.
 
Завершить ремонт моста в Изюме планируют в августе, ко Дню независимости Украины.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  мост, движение, харьков
 
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