10.07.2017 15:54

Мост в Балаклейском районе открыли для движения

Аварийно-восстановительные работы завершили 7 июля. Мост открыт для движения пешеходов и транспортных средств.



kharkivoda.gov.ua

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковской области.

«Работы на объекте были начаты 1 июня. Мы выполнили демонтаж асфальтобетонного покрытия, восстановили балки пролетного строения, перенесли коммуникации с тротуаров моста, обустроили тротуарные блоки пролетного строения, отремонтировали деформационные швы, установили перильное ограждение, уложили гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие на тротуарах», - рассказал заместитель начальника службы Сергей Пляка.

Выполненные работы позволили восстановить движение пешеходов и транспортных средств весом до 10 тонн.

Также на данный момент продолжаются работы на мосту через реку Северский Донец в Изюме на трассе Киев-Харьков-Довжанский. По состоянию на 10 июля выполнено 73% от запланированных работ.

«В частности, восстановлены три из четырех пролетных строений слева, сделана гидроизоляция на двух пролетных строениях из четырех, заменено повышенное бетонное ограждение слева», - уточнил Сергей Пляка.

Завершить ремонт моста в Изюме планируют в августе, ко Дню независимости Украины.