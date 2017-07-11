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11.07.2017  08:13   

Ryanair еще может согласовать с "Борисполем" условия договора

Генеральный директор аэропорта "Львов" им. Данилы Галицкого Татьяна Романовская сообщила о том, что Ryanair все-таки может полететь в Украину.


РБК-Украина

 Об этом она написала на своей странице в Facebook. 

"Сегодня прозвучал звонок от авиакомпани Ryanair с нехорошей новостью о приостановке продажи билетов даной авиакомпании на маршрутах со Львова и Киева... Был длинный разговор и не один... Мне конечно говорили комплименты и извинялись... После услышанного разочарования и нашей позиции и безумного давления и утверждения, что сделанно очень много и мы все же хочем видить Ryanair в Украине, мне ответили, что у нас есть еще немного времени для согласования Борисполем соответственных условий соглашения", - написала Романовская.

 

Тэги:  ryanair
 
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