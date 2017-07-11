11.07.2017 10:25

В горсовете рассказали, где и почему не работают светофоры

Во вторник, 11 июля, временно не работают два светофорных объекта.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьков-Сигнал», временно отключен светофор на перекрестке пр. Науки – ул. Новгородская. Бригада ремонтников выехала на место для определения и устранения причины неисправности.

На перекрестке пр. Независимости – ул. Сумская светофор переключен в режим желтого мигания (до 10:30) по просьбе патрульной полиции.