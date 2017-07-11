В горсовете рассказали, где и почему не работают светофоры

Во вторник, 11 июля, временно не работают два светофорных объекта.
Как сообщили в КП «Харьков-Сигнал», временно отключен светофор на перекрестке пр. Науки – ул. Новгородская. Бригада ремонтников выехала на место для определения и устранения причины неисправности.
На перекрестке пр. Независимости – ул. Сумская светофор переключен в режим желтого мигания (до 10:30) по просьбе патрульной полиции.
Пришло время посвятить себя трудовым подвигам и карьере. А вот в общении с коллегами вас могут ждать не самые приятные моменты.
День будет ясным и солнечным, облака появятся ближе к вечеру. Без осадков.
Планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
влажн.:
давл.:
ветер: