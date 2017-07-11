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11.07.2017  16:29   

В среду закроют движение по Корсиковскому путепроводу

С 9.00 до 21.00 12 июля запрещается движение транспортных средств по Московскому проспекту, на участке от улицы Полевой до улицы Соича.


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Закрытие движения связано с с необходимостью проведения работ по капитальному ремонту Корсиковский путепровода и подходов к нему:

На время ремонта будет организовано двустороннее движение транспортных средств по полосе встречного направления для осуществления объезда закрытого участка Московского проспекта.

На этот период будет запрещено движение трамваев по Московскому проспекту –  на участке от ул. Кошкина до ул. Академика Павлова.

Также запрещается движение троллейбусов по Московскому проспекту – на участке от пр. Льва Ландау до пр. Петра Григоренко при движении в сторону к пр. Петра Григоренко, а также на участке от ул. Энергетической к ЖК «Станция метро «Защитников Украины» с организацией движения троллейбусного маршрута № 13 следующим образом:

– ЖК «Парк «Зустріч» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Московский – «Станция метро «Московский проспект» – пр. Льва Ландау – пр. Героев Сталинграда – ул. Харьковских Дивизий – ЖК «Парк «Зустріч».

Источник:   1562
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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