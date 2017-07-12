12.07.2017 09:14

Харьковские дорожники рассказали о ходе ремонтных работ на автомагистралях области

В Харьковской области продолжается ремонт дорог.



dozor.kharkov.ua

Как рассказал в ходе пресс-конференции заместитель начальника Службы автомобильных дорог Харьковской области Михаил Богатырь, одним из основных направлений для текущего ремонта была дорога Киев - Харьков - Довжанский. В частности, на участке по городу Изюм уже уложено 5 км асфальтобетонного покрытия, использовано 10,5 тыс. т асфальтобетона.

«Мы доходим до моста через Северский Донец, на котором также проводятся ремонтные работы. За мостом также планируется укладка покрытия на участке протяженностью 5 км», - рассказал Михаил Богатырь.

На трассе Чугуев - Меловое восстановлена основа по технологии холодного ресайклинга на 4,2 км, уложен выравнивающий слой из асфальтобетона, верхний слой из щебнево-мастичного покрытия на 16,8 км. Укрепляются обочины, наносится дорожная разметка.

«Сейчас мы переходим к работам на въезде в Купянск: начинается фрезеровка покрытия на участке в 1,5 км», - уточнил Михаил Богатырь.

Также продолжаются фрезеровочные работы на дороге Мерефа - Лозовая - Павлоград в районе сел Спасов Скит и Тарановка. Там отфрезеровано 7 км покрытия.

«Осталось отфрезеровать 1 км и начнем укладку асфальтобетона», - сообщил заместитель начальника Службы автодорог.