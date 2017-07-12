Харьковские дорожники рассказали о ходе ремонтных работ на автомагистралях области

В Харьковской области продолжается ремонт дорог.
Как рассказал в ходе пресс-конференции заместитель начальника Службы автомобильных дорог Харьковской области Михаил Богатырь, одним из основных направлений для текущего ремонта была дорога Киев - Харьков - Довжанский. В частности, на участке по городу Изюм уже уложено 5 км асфальтобетонного покрытия, использовано 10,5 тыс. т асфальтобетона.
«Мы доходим до моста через Северский Донец, на котором также проводятся ремонтные работы. За мостом также планируется укладка покрытия на участке протяженностью 5 км», - рассказал Михаил Богатырь.
На трассе Чугуев - Меловое восстановлена основа по технологии холодного ресайклинга на 4,2 км, уложен выравнивающий слой из асфальтобетона, верхний слой из щебнево-мастичного покрытия на 16,8 км. Укрепляются обочины, наносится дорожная разметка.
«Сейчас мы переходим к работам на въезде в Купянск: начинается фрезеровка покрытия на участке в 1,5 км», - уточнил Михаил Богатырь.
Также продолжаются фрезеровочные работы на дороге Мерефа - Лозовая - Павлоград в районе сел Спасов Скит и Тарановка. Там отфрезеровано 7 км покрытия.
«Осталось отфрезеровать 1 км и начнем укладку асфальтобетона», - сообщил заместитель начальника Службы автодорог.
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