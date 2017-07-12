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12.07.2017  10:20   

Центральный проспект Харькова перекроют из-за демонтажа недостроя

В субботу, 15 июля, с 10:00 до 11:00 будет запрещено движение транспорта по проспекту Науки, на участке от улицы Новгородской до улицы Отакара Яроша.


// city.kharkov.ua

ак сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по демонтажу недостроенного аварийного здания по пр. Науки, 25-б.

На этот период движение транспорта будет организовано в объезд закрытого участка следующим образом: - пр. Науки - ул. Новгородская - ул. Клочковская - ул. Отакара Яроша.

Также будет запрещен выезд транспорта на пр. Науки с ул. Минской.

Кроме того, на время проведения работ, примерно на 15 минут, будет приостановлено движение троллейбусов №2, 18 по пр. Науки  – до ул. Новгородской по направлению к Алексеевке и до ул. Отакара Яроша по направлению к центру.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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