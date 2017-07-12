12.07.2017 10:20

Центральный проспект Харькова перекроют из-за демонтажа недостроя

В субботу, 15 июля, с 10:00 до 11:00 будет запрещено движение транспорта по проспекту Науки, на участке от улицы Новгородской до улицы Отакара Яроша.



// city.kharkov.ua

ак сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по демонтажу недостроенного аварийного здания по пр. Науки, 25-б.



На этот период движение транспорта будет организовано в объезд закрытого участка следующим образом: - пр. Науки - ул. Новгородская - ул. Клочковская - ул. Отакара Яроша.



Также будет запрещен выезд транспорта на пр. Науки с ул. Минской.



Кроме того, на время проведения работ, примерно на 15 минут, будет приостановлено движение троллейбусов №2, 18 по пр. Науки – до ул. Новгородской по направлению к Алексеевке и до ул. Отакара Яроша по направлению к центру.