В августе пустят автобусный маршрут из Харькова в Познань

Рейсы будут проходить через день.
Как сообщили на харьковском предприятии автостанций, автобусы будут отправляться с Центрального автовокзала Харькова (пр.Гагарина, 22) в 11:15 через день, начиная с 1 августа.
Маршрут пройдет через Краков (прибытие в 9:30), Катовице (11:00), Вроцлав (14:00). В конечный пункт – Познань – автобус прибудет в 17:00.
Велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, поэтому сначала думайте, а так ли вам это нужно?
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
12 июля, в День святых апостолов Петра и Павла, православные завершают Петров пост.
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давл.:
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