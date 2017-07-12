12.07.2017 13:31

В августе пустят автобусный маршрут из Харькова в Познань

Рейсы будут проходить через день.



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Как сообщили на харьковском предприятии автостанций, автобусы будут отправляться с Центрального автовокзала Харькова (пр.Гагарина, 22) в 11:15 через день, начиная с 1 августа.



Маршрут пройдет через Краков (прибытие в 9:30), Катовице (11:00), Вроцлав (14:00). В конечный пункт – Познань – автобус прибудет в 17:00.