12.07.2017 17:16

Ремонт Велозаводского моста закончат до пятницы

Катки, асфальтоукладчики и около 20 рабочих. Сегодня по Велозаводскому мосту одну полосу движения заняли коммунальщики.



dozor.kharkov.ua

Они взялись за обновление дорожного покрытия.

«Проводим капитальный ремонт дороги на участке от улицы Полевой до улицы Соича, в которую входит Велозаводской мост. За многие годы покрытие довольно износилось. Присутствовали мелкие ямы, выбоины. Сегодня планируется укладка верхнего слоя покрытия порядка 550 тонн. Протяженность участка 530 метров», - рассказывает дорожный работник Антон Денисов.

За сегодня, добавляет Антон Денисов, дорожники постараются заасфальтировать одну полосу и нанести новую разметку. После станут к восстановлению пешеходных зон. Но это будет чуть позже, планы на завтра в этой бригады дорожников другие.

«Завтра работы по капитальному ремонту будем продолжать, будем заниматься фрезерованием проезжей части. Движение по Велозаводскому мосту будет немного затруднено. Будет организовано двухстороннее движение по встречной полосе. Просьба ко всем автовладельцам отнестись с пониманием», - говорит дорожный работник Антон Денисов.

Также, по информации дорожников, сегодня работы по ремонту автомагистралей продолжались по улице Гвардейцев Широнинцев, Беркоса, Героев Труда. Работали и на таких масштабных объектах, как Московский проспект и улица Клочковская. В плане работ и внутриквартальные дороги. Сейчас их в процессе обновления около 50.