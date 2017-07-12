 
Главная Новости Дороги и транспорт Ремонт Велозаводского моста закончат до пятницы
12.07.2017  17:16   

Ремонт Велозаводского моста закончат до пятницы

Катки, асфальтоукладчики и около 20 рабочих. Сегодня по Велозаводскому мосту одну полосу движения заняли коммунальщики.


dozor.kharkov.ua
Они взялись за обновление дорожного покрытия.
 
«Проводим капитальный ремонт дороги на участке от улицы Полевой до улицы Соича, в которую входит Велозаводской мост. За многие годы покрытие довольно износилось. Присутствовали мелкие ямы, выбоины. Сегодня планируется укладка верхнего слоя покрытия порядка 550 тонн. Протяженность участка 530 метров», - рассказывает дорожный работник Антон Денисов.
 
За сегодня, добавляет Антон Денисов, дорожники постараются заасфальтировать одну полосу и нанести новую разметку. После станут к восстановлению пешеходных зон. Но это будет чуть позже, планы на завтра в этой бригады дорожников другие.
 
«Завтра работы по капитальному ремонту будем продолжать, будем заниматься фрезерованием проезжей части. Движение по Велозаводскому мосту будет немного затруднено. Будет организовано двухстороннее движение по встречной полосе. Просьба ко всем автовладельцам отнестись с пониманием», - говорит дорожный работник Антон Денисов.
 
Также, по информации дорожников, сегодня работы по ремонту автомагистралей продолжались по улице Гвардейцев Широнинцев, Беркоса, Героев Труда. Работали и на таких масштабных объектах, как Московский проспект и улица Клочковская. В плане работ и внутриквартальные дороги. Сейчас их в процессе обновления около 50.

Фотогалерея

Тэги:  мост, ремонт, дорога, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.07 Дороги и транспорт Мост в Балаклейском районе открыли для движения 05.07 Дороги и транспорт Дорожники рассказали, когда откроют мост в Балаклейском районе 04.07 Дороги и транспорт В Изюме отремонтируют мост и дороги ко Дню независимости
 
 

Видео

В Харькове действуют новые правила предоставления городской земли для ведения предпринимательской деятельности
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 