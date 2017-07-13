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13.07.2017  14:45   

Дорожники начали ремонт трассы Харьков - Богодухов - Ахтырка

На данный момент на дороге уже ликвидировано 8,5 тысячи квадратных метров ямочности. Проводится подготовка к капитальному восстановлению наиболее разрушенных участков дороги - эта фаза ремонтных работ начнется уже в августе.


kharkivoda.gov.ua
Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковской области.
 
Как отметил первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Сергей Пляка, дорога Харьков-Ахтырка является приоритетным направлением для ремонта в этом году.
 
«По этой дороге было много обращений от граждан, она действительно нуждается в ремонте. Поэтому глава области Юлия Светличная поставила задачу - начать реконструкцию дороги в числе первоочередных объектов», - подчеркнул Сергей Пляка.
 
На реконструкцию 15 км дороги Харьков - Богодухов - Ахтырка в этом году из разных источников выделено 100 млн грн.
 
«Это в два раза больше средств, чем мы использовали на ремонт дороги в прошлом году, - отметил начальник отдела строительства Службы автодорог в Харьковской области Анатолий Демченко. – В первую очередь будет отремонтирован подход к строящемуся путепроводу в районе села Губаревка – 6 км. Также будут восстановлены участки трассы в районе населенных пунктов Двуречный Кут, Солоницевка, Максимовка и 1,5 км на границе Харьковской и Сумской областей».
 
На этих участках заменят основание дороги и уложат два слоя асфальтобетона.
 
Специалистами Службы автомобильных дорог разработан проект ремонта дороги Харьков - Богодухов - Ахтырка, который предусматривает полное восстановление трассы в пределах Харьковской области в течение 2-3 лет.
 
Напомним, с 3 мая на дороге Харьков-Ахтырка в Богодуховском районе идут работы по восстановлению путепровода через железную дорогу возле села Губаревка. Сейчас там укладывается фундамент под новые сваи. Срок ввода в эксплуатацию объекта – ноябрь 2017 года.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  ремонт, дорога, харьков, охтырка
 
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