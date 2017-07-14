14.07.2017 11:34

На выходных перекроют бульвар Богдана Хмельницкого

Движение транспорта по бул. Богдана Хмельницкого, на участке от пр. Московского до ул. Академика Филиппова, будет запрещено с 10:00 до 14:00 15 июля и с 10:00 до 15:00 16 июля.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением чемпионата Украины и всеукраинских соревнований по велоспорту на шоссе.

На этот период автобусы будут курсировать в объезд закрытого участка таким образом:

№15э при движении от ст. м. «Академика Барабашова» будет осуществлять разворот перед бул. Богдана Хмельницкого;

№102э, 213э: пр. Московский - ул. Архитектора Алешина – пр. Александровский и далее по маршруту;

троллейбус №36: не ходит.