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14.07.2017  11:34   

На выходных перекроют бульвар Богдана Хмельницкого

Движение транспорта по бул. Богдана Хмельницкого, на участке от пр. Московского до ул. Академика Филиппова, будет запрещено с 10:00 до 14:00 15 июля и с 10:00 до 15:00 16 июля.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением чемпионата Украины и всеукраинских соревнований по велоспорту на шоссе.
 
На этот период автобусы будут курсировать в объезд закрытого участка таким образом:
 
№15э при движении от ст. м. «Академика Барабашова» будет осуществлять разворот перед бул. Богдана Хмельницкого;
 
№102э, 213э: пр. Московский - ул. Архитектора Алешина – пр. Александровский и далее по маршруту;
 
троллейбус №36: не ходит.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  транспорт, движение, соревнования, велоспорт, бул. богдана хмельницкого
 
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