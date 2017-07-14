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14.07.2017  17:29   

На Григоровском шоссе на неделю изменено движение общественного транспорта

Движение общественного транспорта по ул. Григорьевское шоссе, в районе дома №53, изменено с 14:00 14 июля до 17:00 21 июля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с возникшей угрозой разрушения откосов разрытия во время выполнения аварийных работ на тепловой магистрали.

На этот период автобусы осуществляют объезд закрытого участка следующим образом:

№2э, 3, 25, 34э, 43э, 56, 75э, 209э, 220э, 237э, 299э при движении от конечной остановки на ст. м. «Холодная гора» на светофоре поворачивают налево на ул. Полтавский шлях в сторону ул. Холодногорской и далее идут по маршруту;

№244э, 282э, 302э: ул. Полтавский шлях, разворот на перекрестке ул. Полтавский шлях - ул. Холодногорская, заезд на пассажирский терминал и далее по маршруту.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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