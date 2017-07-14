Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair может начать полеты из Украины в сентябре.
Об этом сообщила генеральный директор аэропорта «Львов» Татьяна Романовская.
«Я не знаю, сколько Ryanair необходимо время на подготовку рейса. Но они мне сказали, что для начала полетов в сентябре у Украины есть еще немного времени», – сказала Романовская.
В случае, если Ryanair все-таки начнет полеты из Львов, то, по итогам 2017 года, пассажиропоток из местного аэропорта превысит 1 млн пассажиров, ожидает Татьяна Романовская.
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