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14.07.2017  19:36   

Ryanair может начать полеты из Украины в сентябре

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair может начать полеты из Украины в сентябре.


// rbc.ua

Об этом сообщила генеральный директор аэропорта «Львов» Татьяна Романовская.

«Я не знаю, сколько Ryanair необходимо время на подготовку рейса. Но они мне сказали, что для начала полетов в сентябре у Украины есть еще немного времени», – сказала Романовская.

В случае, если Ryanair все-таки начнет полеты из Львов, то, по итогам 2017 года, пассажиропоток из местного аэропорта превысит 1 млн пассажиров, ожидает Татьяна Романовская.

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  ryanair, лоукост
 
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