17.07.2017 17:22

Как продвигается ремонт по улице Академика Павлова

Сегодня по улице Академика Павлова несколько бригад дорожников укладывают верхний, финальный слой асфальтобетонного покрытия.



dozor.kharkov.ua

В процессе ремонта - участок автомагистрали от улицы Тюринской до проспекта Юбилейного. На 400 метрах положили около 750 тонн нового покрытия.

«Данный участок дороги достаточно оживленный, в связи с тем, что здесь находится торговый центр «Барабашово», очень большое количество машин проезжает. Поэтому как можно быстрее стараемся закончить наши работы. На данном участке было организовано движение по встречной полосе, поскольку мы укладываем одну из полос движения. Как только мы закончим, дойдем до проспекта Юбилейного, будет перенаправлено движение на соседнюю полосу движения и нам придется закрыть второй участок дороги», - сообщает мастер КП «Дорремстрой» Михаил Микитчук.

Чтобы обеспечить нормальную проезжаемость этой дорогой коммунальщики еще в прошлом году укатали здесь нижний слой асфальта. В этом году работы продолжили - заменили бортовой камень, обновили дождеприемники и колодцы.

«На данном участке дороги мы планируемся все сделать к завершению сегодняшнего дня. Но из-за большой интенсивности движения можем не успеть закончить перекресток Академика Павлова и проспекта Юбилейного. В связи с этим работы будут продолжены и завтра. Поэтому водителей просим отнестись с пониманием и по возможности объезжать данный участок дороги», - говорит мастер КП «Дорремстрой» Михаил Микитчук.

По информации профильного КП, сегодня работы по восстановлению дорог, как в плане капитального, так и текущего ремонтов, продолжались по всему городу. Среди масштабных объектов - улица Университетская, там обновляли тротуары. По Московскому проспекту и по улице Клочковской также продолжается масштабная реконструкция с заменой сетей и асфальтированием дорожного полотна. Подготовительные работы продолжались по улицам Беркоса и Гвардейцев Широнинцев.