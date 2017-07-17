Движение по улице Соича будет закрыто еще три недели

Движение транспорта по ул. Соича - на участке от ул. Плехановской до пр. Московского - будет запрещено до 17:00 7 августа.
Ранее движение планировалось открыть 17 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, сроки продлили в связи с увеличением объемов работ КП «Харьковские тепловые сети» по ликвидации аварийного дефекта магистрального трубопровода.
Напомним, что в это время автобус №294э объезжает закрытый участок так: ул. Плехановская - ул. Кошкина - пр. Московский и далее по маршруту.
День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, но общий язык с окружающими найти сложно, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
Сегодня нас ожидает и солнце, и пасмурное небо. Из приятного: дождя синоптики не обещают.
День рождения путешественника Николая Миклухо-Маклая стал датой профессионального праздника этнографов.
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