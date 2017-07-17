17.07.2017 18:49

Движение по улице Соича будет закрыто еще три недели

Движение транспорта по ул. Соича - на участке от ул. Плехановской до пр. Московского - будет запрещено до 17:00 7 августа.



// city.kharkov.ua

Ранее движение планировалось открыть 17 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, сроки продлили в связи с увеличением объемов работ КП «Харьковские тепловые сети» по ликвидации аварийного дефекта магистрального трубопровода.



Напомним, что в это время автобус №294э объезжает закрытый участок так: ул. Плехановская - ул. Кошкина - пр. Московский и далее по маршруту.