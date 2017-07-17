 
Главная Новости Дороги и транспорт Движение по улице Соича будет закрыто еще три недели
17.07.2017  18:49   

Движение по улице Соича будет закрыто еще три недели

Движение транспорта по ул. Соича - на участке от ул. Плехановской до пр. Московского - будет запрещено до 17:00 7 августа.


// city.kharkov.ua

Ранее движение планировалось открыть 17 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, сроки продлили в связи с увеличением объемов работ КП «Харьковские тепловые сети» по ликвидации аварийного дефекта магистрального трубопровода.
 
Напомним, что в это время автобус №294э объезжает закрытый участок так: ул. Плехановская - ул. Кошкина - пр. Московский и далее по маршруту.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.07 Дороги и транспорт На улице Алексеевской более чем на месяц ограничат движение транспорта 15.07 Дороги и транспорт На выходных перекроют бульвар Богдана Хмельницкого 14.07 Дороги и транспорт На Павловом Поле взорвут недострой: будет перекрыто движение транспорта
 
 

Видео

Игорь Терехов: после реконструкции Московского проспекта район полностью изменится.
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 