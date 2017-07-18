18.07.2017 10:17

Часть улицы Клочковской временно перекроют

Движение транспорта по ул. Клочковской - на участке от ул. Буковой до ул. Ляли Убийвовк при движении в сторону пр. Победы – запрещено ежедневно с 9:00 до 22:00 18, 20 и 22 июля.



bigkiev

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией улицы.

Двустороннее движение транспорта организовано по полосе встречного направления.