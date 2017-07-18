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18.07.2017  10:17   

Часть улицы Клочковской временно перекроют

Движение транспорта по ул. Клочковской - на участке от ул. Буковой до ул. Ляли Убийвовк при движении в сторону пр. Победы – запрещено ежедневно с 9:00 до 22:00 18, 20 и 22 июля.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией улицы.
 
Двустороннее движение транспорта организовано по полосе встречного направления.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  реконструкция, клочковская, победы, харьков
 
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