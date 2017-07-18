Часть улицы Клочковской временно перекроют

Движение транспорта по ул. Клочковской - на участке от ул. Буковой до ул. Ляли Убийвовк при движении в сторону пр. Победы – запрещено ежедневно с 9:00 до 22:00 18, 20 и 22 июля.
День хорош для общения и познания нового: развлечений, путешествий, учебы, новых знакомств. Избегайте споров с окружающими: возможны конфликты.
Синоптики обещают преимущественно солнечный и жаркий день. Без осадков.
Новая дата в календаре международных праздников появилась в знак признания вклада бывшего президента Африки в дело мира и свободы.
влажн.:
давл.:
ветер: