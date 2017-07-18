18.07.2017 12:00

Юлия Светличная: Ремонт моста в Изюме закончат до конца августа

Об этом председатель ХОГА сообщила, находясь с рабочей поездкой в Изюмском районе.



kharkivoda.gov.ua

18 июля руководитель области ознакомилась с ходом ремонтных работ на путепроводе.

«Мост длиной 210 ​​м, один из крупнейших в области, не ремонтировался 17 лет и находился в аварийном состоянии. Его ремонт - вопрос чрезвычайно актуальный, ведь мост расположен на стратегической автодороге, которая обеспечивает основную связь с зоной АТО, - отметила руководитель области. - Мы нашли возможность для его восстановления и начали работы в 2016 году. Планируем завершить реконструкцию до конца августа. Видим, что сейчас работы идут по графику. Соответствие их качества нормативам будет тщательно проверено».

На данный момент работы на мосту выполнены на 78%. Для завершения ремонта необходимо сделать гидроизоляцию на третьем и четвертом пролетных строениях слева, уложить два слоя асфальтобетона, покрасить конструкции пролетных строений моста.

Также во время рабочей поездки председатель ХОГА ознакомилась с ходом ремонтных работ на участке автомобильной дороги Киев - Харьков - Довжанский, проходящей в черте города Изюм.

«Жители города неоднократно обращались с просьбой сделать капитальный ремонт дороги, который не проводился в течение 30 лет. Она была в ужасном состоянии. Мы нашли возможность в этом году выделить средства на восстановление дороги. Важно, что это не ямочный, а полноценный капитальный ремонт: укрепляется основа дороги, укладываются два слоя асфальтобетона. Уже в сентябре в городе будет новая и качественная дорога», - рассказала Юлия Светличная.