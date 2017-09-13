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13.09.2017  19:41   

Возле Конного рынка ограничено движение до конца месяца

Движение транспорта по ул. Военной, на участке от пр. Московского до ул. Молочной, ограничено до 1 октября.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с увеличением объема работ по замене на улице тепловых сетей. 

Объезд закрытого участка организован по свободной от выполнения работ полосе движения. Ранее планировалось, что движение будет открыто 6 сентября.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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