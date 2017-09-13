Возле Конного рынка ограничено движение до конца месяца

Движение транспорта по ул. Военной, на участке от пр. Московского до ул. Молочной, ограничено до 1 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с увеличением объема работ по замене на улице тепловых сетей.
Объезд закрытого участка организован по свободной от выполнения работ полосе движения. Ранее планировалось, что движение будет открыто 6 сентября.
День хорош для романтических прогулок, новых знакомств и любви: внезапно пробуждающиеся яркие эмоции помогут произвести впечатление на противоположный пол.
Сентябрь продолжает радовать теплыми и солнечными выходными, прекрасное время для осенних пикников.
Ежегодно в третью субботу сентября профессиональный праздник отмечают фармацевты и рационализаторы.
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