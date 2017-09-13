13.09.2017 19:41

Возле Конного рынка ограничено движение до конца месяца

Движение транспорта по ул. Военной, на участке от пр. Московского до ул. Молочной, ограничено до 1 октября.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с увеличением объема работ по замене на улице тепловых сетей.



Объезд закрытого участка организован по свободной от выполнения работ полосе движения. Ранее планировалось, что движение будет открыто 6 сентября.