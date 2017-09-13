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13.09.2017  18:49   

Движение на улице Олеся Гончара откроют в октябре

Движение транспорта по ул. Олеся Гончара, на участках - от ул. Алчевских до ул. Чернышевской, и от ул. Мироносицкой до ул. Чернышевской - будет запрещено до 17:00 6 октября.


city.kharkov.ua
Ранее движение на участке от ул. Алчевских до ул. Чернышевской планировали открыть 13 сентября, а на участке от ул. Мироносицкой до ул. Чернышевской - 19 сентября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, сроки открытия движения продлили в связи с увеличением объемов ремонтных работ на теплосетях.
 
Напомним, что объезд закрытых участков осуществляется по прилегающим улицам.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт, хтс, гончара, харьков
 
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