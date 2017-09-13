Движение на улице Олеся Гончара откроют в октябре

Движение транспорта по ул. Олеся Гончара, на участках - от ул. Алчевских до ул. Чернышевской, и от ул. Мироносицкой до ул. Чернышевской - будет запрещено до 17:00 6 октября.
День хорош для романтических прогулок, новых знакомств и любви: внезапно пробуждающиеся яркие эмоции помогут произвести впечатление на противоположный пол.
Сентябрь продолжает радовать теплыми и солнечными выходными, прекрасное время для осенних пикников.
Ежегодно в третью субботу сентября профессиональный праздник отмечают фармацевты и рационализаторы.
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