13.09.2017 19:17

Возле стадиона «Металлист» перекрыто движение транспорта

Движение транспорта по ул. Молочной, на участке от пр. Московского до пр. Гагарина, пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой, запрещено с 19:00 до 24:00 13 сентября.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением футбольного матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами ФК «Шахтер» и «Наполи» (Италия).

На этот период движение автобусов организовано следующим образом:

№68э, 232э изменят конечную остановку «Ст. м. «Метростроителей» и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на остановке «Ст. м. «Проспект Гагарина»;

№260э: сократит путь следования и изменит конечную остановку автобусного маршрута следующим образом: ул. Плехановская - ст. м. «Завод им. Малышева» и будет осуществлять высадку и посадку пассажиров на остановке «Ст. м. «Завод им. Малышева»;

№11э: ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - пр. Гагарина – пл. Героев Небесной Сотни - пр. Московский и далее по маршруту;

№211э (по направлению к ул. Академика Павлова): ул. Гольдберговская - пер. Молчановский - пр. Гагарина - ул. Вернадского - Гимназическая набережная - пр. Московский и далее по маршруту;

(по направлению к ул. Гольдберговской): пр. Московский - Гимназическая набережная - ул. Вернадского - пр. Гагарина - ул. Гольдберговская и далее по маршруту;

№231э: пр. Московский - ул. Академика Павлова и далее по маршруту;

№244э: пр. Московский - ул. Полевая и далее по маршруту;

№251э: пр. Московский - ул. Богдана Хмельницкого – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Полевая - ул. Плехановская и далее по маршруту.

Также с 19:00 13 сентября до 00:00 14 сентября запрещено движение трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии, в связи с чем они будут курсировать следующим образом:

№5: ул. Одесская - ул. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский – пл. Конституции – пл. Павловская – пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;

(в обратном направлении): Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – пл. Павловская – пл. Конституции - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Морозова - ул. Героев Сталинграда - ул. Одесская.