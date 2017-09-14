У Гройсмана обещают не поднимать цены на билеты в поездах

Кабинет министров утвердил финансовый план на 2017 год для «Укрзалізниці», который предполагает неповышение тарифов на пассажирские перевозки.
Такое решение правительство приняло в среду 13 сентября.
Вице-премьер Павел Розенко сообщил, что финплан предполагает неподнятие до конца года тарифов на пассажирские перевозки.
"Это зафиксировано в финансовом плане. Безусловно, без повышения качества услуг на железнодорожных перевозках, говорить о повышении тарифов на пассажирские перевозки быть не может. Безусловно, надо искать средства на обновление состава, но средства можно найти во время жесткой борьбы с коррупцией, о чем неоднократно говорилось", - сказал он.
"Тарифы меняться не будут", - подтвердил вице-премьер Степан Кубов.
Премьер Владимир Гройсман заявил, что "речи не может быть о повышении тарифов на пассажирские перевозки".
В то же время финплан предусматривает 22% повышение тарифов на грузовые перевозки с 1 октября.
День хорош для романтических прогулок, новых знакомств и любви: внезапно пробуждающиеся яркие эмоции помогут произвести впечатление на противоположный пол.
Сентябрь продолжает радовать теплыми и солнечными выходными, прекрасное время для осенних пикников.
Ежегодно в третью субботу сентября профессиональный праздник отмечают фармацевты и рационализаторы.
влажн.:
давл.:
ветер: