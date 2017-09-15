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15.09.2017  08:23   

В Украине рынок такси на 90 процентов нелегальный

В парламент внесли законопроект о такси, который могут рассмотреть уже в октябре.


РБК-Украина

Рынок такси в Украине на 90 процентов является нелегальным, что означает нулевые поступления в бюджет. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала ZIK.

Министр, отвечая на вопрос, когда водители такси компаний Uber и Uklon получат лицензии и начнут платить налоги, сообщил, что в парламент внесли закон о такси.

"Этот закон во многом будет инноваторским, потому что в нем будет отдельный раздел, который будет регулировать вопросы такси типа Uber, Uklon и другие интернет-площадки, где вы можете заказать себе автомобиль", - сказал Омелян.

Он выразил надежду, что этот документ и другие важные для отрасли законы будут рассмотрены уже в октябре этого года в ходе "инфраструктурного дня". "Для нас главное, чтобы пассажир получил комфорт и безопасность, для водителей – цивилизованные правила игры, потому что рынок таксопарка, к сожалению, процентов на 90 является нелегальным, находится в "тени", что означает нулевые поступления в бюджет", - рассказал министр.

Омелян добавил, что неурегулированный рынок такси это еще и постоянные проблемы для самих таксистов и компаний, предоставляющих соответствующие услуги.

 

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  такси, кабмин
 
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